مر على دولة إسرائيل أسبوع سياسي عاصف، مع هجوم تشريعي في الكنيست وتطورات أمنية. قامت قناة i24NEWS بواسطة شركة الاستطلاعات "دايركت بولس" بإجراء استطلاع مقاعد، وأسفر عن نتائج دراماتيكية بشكل خاص. بحسب الاستطلاع، يزداد آيزنكوت قوة على حساب بينيت ويحصل على 17 مقعدًا. بالإضافة إلى ذلك، تحالف بين بيني غانتس، دادي سمحي ويوآز هندل يغيّر صورة الوضع بين الكتل.

تحققنا في استطلاع - إذا أُجريت الانتخابات اليوم، وبجانب الأحزاب القائمة ستشارك "القائمة المشتركة" التي تتكون من أحزاب التجمع، الجبهة والعربية للتغيير، لمن كنتم ستصوتون؟

الليكود تتصدر مع 30 مقعدًا، حزب "يشر!" بقيادة إيزنكوت يقوى بمقعد واحد ويحتل المركز الثاني مع 17 مقعدًا. في المركز الثالث يوجد حزب "معًا" بقيادة بينيت ولبيد مع 12 مقعدًا - انخفاض بمقعدين مقارنة باستطلاع i24NEWS الأسبوع الماضي. حزب الديمقراطيين يرتفع بمقعد واحد ويصل إلى 11 مقعدًا. شاس تبقى مستقرة مع 9 مقاعد.

عوتسماه يهوديت بزعامة بن غفير تزداد من 8 إلى 9 مقاعد، يهدوت هتوراة تبقى مستقرة مع 8 مقاعد، إسرائيل بيتنا تخسر مقعدًا واحدًا وتقف عند 8 مقاعد.

العمل المشترك لقائمة الجبهة- العربية للتغيير يرفع القائمة المشتركة إلى 7 مقاعد، مقابل 5 مقاعد حصلت عليها في الاستطلاع السابق قائمة الجبهة-العربية للتغيير، والتجمع الذي لم يتجاوز نسبة الحسم. وتغلق القائمة الصهيونية الدينية التابعة لسموتريتش، حيث تنخفض من 5 مقاعد إلى أربعة.

في مثل هذا الوضع، صورة الأحزاب تتغير بالفعل بشكل كبير، ولكن لا يزال كتلة الائتلاف وكتلة المعارضة متعادلتين، مع 60 مقعدًا لكل كتلة، دون وجود عنصر حاسم. بالإضافة إلى ذلك، الاحتياطيون، الحزب الاقتصادي وكاحول لافان لا يتجاوزون نسبة الحسم.

لقد فحصنا أيضًا إمكانية توحيد قوائم. سألنا: إذا خاض بيني غانتس، دادي سمحي ويوعاز هندل الانتخابات القادمة في قائمة مشتركة، وبقيت باقي الأحزاب دون تغيير، لمن ستصوّتون؟

النتائج مهمة، وتظهر تغييرًا في صورة الكتل. الليكود يواصل تصدره أيضًا في هذا الوضع مع 28 مقعدًا. يشير! ينخفض بمقعد واحد إلى 16 مقعدًا، وحزب "معا" مع بينيت تنخفض أيضًا بمقعد ويحصل على 11 مقعدًا. الديمقراطيون يبقون ثابتين مع 11 مقعدًا. شاس تبقى أيضًا مع 9 مقاعد، وكذلك عوتسما يهوديت مع 9 ويهدوت هتوراه مع 8.

في مثل هذا الوضع، يخسر حزب "يسرائيل بيتنا" مقعدًا واحدًا وينخفض إلى 7 مقاعد. القائمة المشتركة تبقى مع 7 مقاعد، وكذلك "القائمة " التي تحافظ على 5 مقاعد. حزب موحد لبيني غانتس، يوعازهندل ودادي سمحي يحصل على خمسة مقاعد ويأخذ من أحزاب أخرى. وأيضًا هنا، الصهيونية الدينية تغلق القائمة مع 4 مقاعد.

توزيع الكتل يتغير، ويقف عند 58 مقاعد للائتلاف، 57 مقاعد للمعارضة، وخمسة مقاعد لغانتس، هندل وسمحا. الحزب الاقتصادي لا يتجاوز نسبة الحسم.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولس بإدارة تسورئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 11 يونيو 2026، باستخدام نظام رقمي مع لوحة عينية، بين 554 عينة من البالغين (18+) الذين يشكلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي ±4.1% باحتمالية 95%.