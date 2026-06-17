استطلاع أُجري لصالح i24NEWS وكُشِفَت نتائجه مساء (الثلاثاء) يكشف معطيات مفاجئة: انخفاض حاد لليكود مقابل تقدّم طفيف للمعارضة - وأيضاً تعادل دراماتيكي بين نتنياهو وإيزنكوت.

لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، فإن خريطة الكتل السياسية كانت ستظل متوترة، مع تحقيق معارضي الائتلاف أفضلية صغيرة ولكنها مهمة.

خريطة المقاعد: الليكود يتصدر، تفوق لمعسكر المعارضة

حزب الليكود يحافظ على مكانته كأكبر حزب في إسرائيل مع 28 مقعدًا - لكن المعارضة أيضًا تزداد قوة: في المرتبة الثانية يقف حزب يشير مع 18 مقعدًا، وحزب "معا" (ياحد) يحصل على دعم برقم مزدوج مع 12 مقعدًا.

حزب الديمقراطيين يحصل على 11 مقعداً، بينما تبقى ثلاث أحزاب متقاربة مع 9 مقاعد لكل واحدة: يسرائيل بيتنو، عوتسماه يهوديت وشاس. يهدوت هتوراة تحصل على 8 مقاعد، القائمة المشتركة على 7، راعم على 5، وتختتم القائمة حزب الصهيونية الدينية الذي يلامس نسبة الحسم مع 4 مقاعد فقط. أحزاب "الاحتياطيين"، "الحزب الاقتصادي" و"كاحول لافان" لا تتجاوز نسبة الحسم.

في احتساب الكتل السياسية: معارضو الائتلاف يتصدرون بـ62 مقعدًا، مقابل مؤيدي الائتلاف الذين يحصلون على 58 مقعدًا.

سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة: تعادل دراماتيكي في القمة

عند فحص سؤال الملاءمة لمنصب رئيس الحكومة، تم تسجيل تعادل تام في القمة السياسية عندما طُلب من المستطلعين الاختيار بين رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي أيزنكوت.

بنتنياهو اختار 45% من المستطلعين(حيث يحظى بدعم كاسح بنسبة 83% بين مؤيدي الائتلاف). كما أن آيزنكوت يحظى بـ45% من الدعم من إجمالي العينة (ويحظى بدعم 85% بين مؤيدي المعارضة). 10% يعتقدون أن أياً منهم غير مناسب.

في مواجهة بديلة مباشرة مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، يفتتح نتنياهو بفارق طفيف. بنيامين نتنياهو: 46% من الأصوات. نفتالي بينيت: 39% من الأصوات. لا أحد منهما: 15%.

عملية "زئير الأسد" في ايران: الجمهور بعيد عن الاقتناع

على خلفية التطورات السياسية الأخيرة والاتفاق الذي تم توقيعه بين واشنطن وطهران، سُئل المشاركون كيف يعرّفون نتائج عملية "زئير الأسد". الإجابات تعكس انقساماً عميقاً وواضحاً بين الكتل، إلى جانب شعور عام بالخيبة:

أغلبية بنسبة 42% من مجموع العينة يعرّفون العملية كـ"نصر جزئي" فقط (وهي معطى يدعمه في الغالب 62% من مؤيدي الائتلاف). بالمقابل، 29% من الجمهور يرون في العملية "فشلًا كاملًا" – وهي معطى تقوده بشكل واضح مؤيدو المعارضة (55%). فقط 5% من مجموع العينة عرّفوا النتيجة كـ"نصر كامل"، في حين يرى 21% أنها "فشل جزئي".

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولس بإدارة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 16 يونيو 2026، باستخدام نظام رقمي مع دمج لجنة استبيان، وسط 588 مشاركًا بالغًا (+18) يمثلون عينة ممثلة للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي ±4.0% باحتمالية 95%.