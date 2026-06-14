إيهود باراك: "يجب طرد نتنياهو إذا حاول تخريب الانتخابات"

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود باراك هذا الصباح (الأحد) رئيس الجكومة بنيامين نتنياهو، وادعى خلال مقابلة في "كان ب" أنه قد يحاول تخريب الانتخابات. وفي حديثه لاحقاً، تطرق إلى الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران.

"إذا حاول نتنياهو تخريب الانتخابات، وإذا حاول فعل ذلك – فلن يكون هناك خيار سوى طرده بالعصي والحجارة"، قال، "قد يقوم بذلك". وبحسبه، قد يكون هذا أمراً سهلاً للتنفيذ. "مفاجأة في النبطية، هم يردون، ونحن نتحرك في الضاحية – وتصبح لدينا حرب مع إيران ولا توجد انتخابات"، أوضح.

في متابعة حديثه، أشار إلى الاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وإيران. "بكلمة واحدة: سيء - بكلمتين: سيء جدًا"، أشار، "نحن ندفع ثمن الغطرسة والعمى لدى نتنياهو، وأيضًا ثمن المناورات التي حاول القيام بها ضد ترامب. هذا ليس اتفاقًا، إنه مذكرة تفاهم كما قلتم. لا يوجد فيه جواب لا للصواريخ ولا للوكلاء، الجواب فقط حول النووي، مثل الكثير من الأمور الأخرى".

باراك قدّر أنه من غير المحتمل أن تعود الولايات المتحدة إلى القتال ضد إيران. وأضاف: "لدينا تأثير صفري على ما يحدث - وهذه مأساة". وتابع: "في الأشهر الأخيرة، تلقت إيران ضربات هائلة، لكنها خرجت أقوى - داخلياً، وإقليمياً، ودولياً أيضاً. في المقابل، حققت إسرائيل إنجازات باهرة لكنها خرجت أكثر ضعفاً".

في ختام كلمته ادعى أنه لم يتحقق أي هدف من أهداف الحرب على إيران: "أحد الأهداف غير المعلنة كان إسقاط النظام الإيراني - من الممكن أن يحدث ذلك في وقت ما، وعندها سيحسبه نتنياهو لصالحه. هدف آخر كان القضاء على البرنامج النووي - وها هو حي يُرزق".

عضو الكنيست بوعز بيسموت (الليكود) هاجم في شبكة X: "إيهود براك يشجع على العنف ضد رئيس الحكومة نتنياهو. يجب إرساله إلى طبيب نفسي وإذا كان سليمًا نفسيًا يجب فتح تحقيق ضده".