وصل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الثلاثاء) إلى استوديو قناتنا العبرية، قبل سبعة أيام من الانتخابات. خلال المقابلة تطرق نتنياهو إلى إعلان الدعم العلني من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والتعاون في الحملة ضد إيران، والتهديدات بتعطيل الانتخابات، وخطر أن تأخذ الأحزاب الصغيرة أصواتاً من تكتل اليمين.

عندما وصل إلى الاستوديو، دعا نتنياهو الجمهور للخروج للتصويت في يوم الانتخابات: "أنا قلق، وإلا لم أكن لأتنقل بين الاستوديوهات لأقول للناس 'اخرجوا وصوتوا'".

قال نتنياهو إن جهات معادية في أنحاء العالم تعمل من أجل أن يخسر في الانتخابات: "هناك علامات على أن الإيرانيين بادروا إلى القيام بعمل من أجل التأثير على الانتخابات". كما تطرق نتنياهو إلى تهديد الحرب من جانب إيران: "الطريقة الوحيدة لمنع جولات المواجهة مع إيران هي إسقاط النظام، هذه هي التعليمات التي أعطيتها للموساد وللجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أعرب عن استعداده للتجنّد من أجل إكمال المهمة التي بدأوها لإسقاط النظام وتدمير البرنامج النووي في إيران: "قال - أستطيع فعل ذلك فقط معك. ترامب وأنا سنتحرك معًا وسننهي قصة إيران". كما أشار رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو إلى أن معظم الدول في المنطقة تتجه نحو إسرائيل: "هي تريد أن تنضم إلينا لأنها ترى القوة. إسرائيل اليوم هي القوة العظمى الأقوى في الشرق الأوسط بفضل السياسة التي قدناها".

عن المحادثة التي أجراها مع رئيس سوريا أحمد الشرع، قال: "طلبتُ منه سحب القوات، وقصفنا مجمعهم الرئاسي". وأضاف أن بفضل هذه العملية تم تجنب مذبحة للطائفة الدرزية في سوريا.

رئيس الوزراء تطرق إلى إمكانية تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية، وقال إن حزب "القائمة الموحدة" يرغب في الحصول على وزارة الداخلية من أجل تجنيس فلسطينيين في إطار لم شمل العائلات. كما تطرق نتنياهو إلى الأحزاب الصغيرة التي تخوض الانتخابات المقبلة: "هناك أغلبية واضحة لناخبي اليمين، وهناك 3-4 مقاعد ستضيع بسبب أحزاب لن تتجاوز نسبة الحسم".

قال نتنياهو إنه عرض على عوفر فينتر مكاناً متقدماً في حزب الليكود، لكنه رفض. بعد ذلك قال نتنياهو إنه عرض على فينتر الانضمام إلى حزب كبير آخر حتى لا يُحرَقَ الأصوات، لكنه اختار الترشح في حزب مستقل. "فينتر لا يتجاوز نسبة الحسم، هذه حقيقة". وعلى خلفية التقارير التي تفيد بأنه تحدث مع الحاخام الخاص بفينتر في محاولة لإقناعه بالانسحاب من الانتخابات، ردّ نتنياهو بأنه قال للحاخام سدان إن فينتر ليست لديه فرصة لتجاوز نسبة الحسم.

بشأن الضفة الغربية، كرر نتنياهو ما قاله وزير الأمن كاتس، وقال إن جهاز الأمن عرض عليهم خطة في حال حدوث انقلاب في السلطة الفلسطينية: "لم نعد ننتظر أن يطلقوا النار علينا، نحن نبادر ونجرؤ على القيام بالمفاجآت والحيل".

بخصوص القضية الجارية ضده، قال نتنياهو إنه يجب إنهاؤها فورًا، وإنه "يجب التحقيق جنائيًا مع أفيحاي مندلبليت، نيتسان شاي ويهوديت تيروش".