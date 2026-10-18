أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تأييده "الكامل والشامل" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في رسالة وجّهها إلى "شعب إسرائيل العظيم"، وربط فيها بشكل مباشر بين هوية رئيس الوزراء القادم ومستقبل المواجهة مع إيران.

ووصف ترامب نتنياهو بأنه "رئيس وزراء محارب عظيم" و"شريك أعظم للسلام" في مواجهة الجمهورية الإسلامية، مستحضرًا شعار "الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا"، ومتسائلًا: "أي دولة يمكنها البقاء حين يُسمح بقول أشياء كهذه، لأنها في النهاية تتحقق دائمًا؟".

وقال ترامب إن إيران "دُمّرت بشكل ممنهج عسكريًا وماليًا"، مضيفًا أنها إن لم تغيّر سلوكها بسرعة، "فسننهي المهمة قريبًا".

وجاءت الجملة الأبرز في الرسالة بصيغة تحذير للناخب الإسرائيلي، إذ كتب ترامب: "إذا كان لدى إسرائيل القائد الخطأ، وهو أي شخص غير بيبي، فسيتعيّن على أمريكا القيام بهذا العمل بنفسها، وأنا لست ميّالًا إلى ذلك".

وأشاد ترامب بنتنياهو بوصفه "قويًا وشجاعًا ولامعًا في مواجهة معارضة هائلة، بما في ذلك من داخل إسرائيل نفسها"، مضيفًا أنه راقبه "في أصعب الأوقات"، وأن نتنياهو لم ينكسر تحت الضغط بل "ازداد قوة". وتابع: "هذا هو نوع الشريك الذي تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل، الدولة التي فعلت لها الكثير".

وختم ترامب رسالته بالأحرف الكبيرة: "بيبي نتنياهو لن يخذلكم أبدًا".

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نتنياهو: معًا سنُكمل المهمة

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ولم يتأخر نتنياهو في الرد، إذ كتب على منصة إكس بالعبرية: "شكرًا لك أيها الرئيس ترامب على الدعم الهائل والعمل المشترك. معًا سنُكمل المهمة!"، في صدى مباشر لتعهّد ترامب في رسالته بـ"إنهاء المهمة" في إيران.

محاولات لمنع الرسالة

وعلمت i24NEWS من مصادر مطّلعة أن معسكر غادي آيزنكوت حاول العمل على منع صدور رسالة كهذه، في ظل إدراكه لحجم تأثير الموقف الأمريكي على الناخب الإسرائيلي.

ليست المرة الأولى

وتعيد الرسالة إلى الأذهان الدور الذي لعبه ترامب في حملات نتنياهو السابقة، حين وظّف الأخير صورته وقراراته، من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، كورقة انتخابية. غير أن الدعم هذه المرة جاء صريحًا ومباشرًا، مقرونًا بتلميح إلى أن التزام واشنطن في المواجهة مع إيران مرتبط ببقاء نتنياهو في منصبه.

ومن المتوقع أن يثير هذا التدخّل جدلًا واسعًا في الساحة السياسية الإسرائيلية، بين من يرى فيه رافعة انتخابية لنتنياهو، ومن سيصوّره تدخّلًا أجنبيًا في قرار الناخب الإسرائيلي.