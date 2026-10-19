تعيش الخارطة السياسية الإسرائيلية حالة من الانقسام الحاد والضبابية الشديدة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، حيث تقف استطلاعات الرأي عاجزة عن جزم هوية المعسكر القادر على حسم المعركة وتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي قراءة لتطورات المشهد، أكد الناشط السياسي بكر جبر زعبي في حديث لشبكة i24NEWS، أن معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يمر بأزمة حقيقية تتجلى في كثافة ظهوره الإعلامي وتصاعد حدة تصريحات حلفائه. وأوضح أن غياب التنسيق بين مكونات اليمين — كعدم توقيع اتفاقيات فائض الأصوات بين أحزاب بارزة مثل حزب إيتمار بن غفير وحزب فينتر — يضعف قدرة هذا المعسكر على تحقيق أغلبية حاسمة.

القوائم العربية.. ورقة ترجيح المشهد

وأوضح التقرير أن المعسكر المنافس لنتنياهو يمتلك فرصاً وأوراق مناورة أكبر، تحديداً من خلال إمكانية الاستناد إلى الأحزاب القائمة في الشارع العربي لتوفير "شبكة أمان" برلمانية تعرقل عودة نتنياهو للسلطة.

وكشف زعبي عن معطيات استطلاعات رأي داخلية لدى القوائم العربية تشير إلى تصاعد ملحوظ في الدافعية لدى الناخب العربي، حيث يتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة حاجز الـ 61% وقد تصل إلى 70%. وأرجع هذا الارتفاع إلى:

تراكم الاستياء الشعبي: شعور المواطنين العرب بتبعات سياسات الحكومة الحالية وممارساتها بشكل مباشر.

التأثير العكسي للخطاب المتطرف: يتحول الخطاب الإعلامي لقادة اليمين المتطرف، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير وبصلئيل سموتريتش، من أداة حشد لجمهورهم إلى محفز رئيسي يدفع الشارع العربي نحو صناديق الاقتراع.

سيناريو الكتلة المانعة وسقوط أحزاب اليمين

وحول تداعيات هذا الصعود في نسبة التصويت، أشار التقرير إلى أن حصد الأحزاب العربية لـ 15 مقعداً برلمانياً أو أكثر كفيل بإحداث تغيير جذري في المعادلة، وفق التقديرات التالية:

1. تراجع أغلبية اليمين: هبوط حصة معسكر نتنياهو إلى ما دون 55 مقعداً، مما يحرمه من القدرة على مناورة تشكيل حكومة أو استقطاب منشقين من معسكرات أخرى.

2. صناعة البديل السياسـي: جعل القوائم العربية رقماً صعباً لا يمكن تشكيل أي حكومة بديلة لنتنياهو بدون التنسيق معها.

3. تهديد الأحزاب الصغرى: إمكانية رفع المعيار الفعلي لنسبة الحسم، مما يهدد بسقوط أحزاب يمينية صغيرة وعجزها عن دخول الكنيست.

حدود الرد المتبادل في الشارع الإسرائيلي

ورداً على التساؤلات حول إمكانية استنفار اليمين الإسرائيلي لرفع نسب تصويته رداً على الشارع العربي، لفت التقرير إلى أن نسبة المشاركة العامة في إسرائيل مرتفعة بطبيعتها وتصل عادة إلى ما فوق 70%، مما يجعل سقف نموها محدوداً بسبب وجود نسبة ثابتة تتواجد خارج البلاد أو تقاطع الانتخابات بالكامل.

وبناءً عليه، يظل الارتفاع المحتمل في نسبة تصويت الناخبين العرب هو المتغير الأبرز والقادر على قلب الموازين وإعادة رسم الخارطة السياسية في إسرائيل.