جدل في وزارة العدل الإسرائيلية: هل يجب دعم شطب سامي أبو شحادة؟

خلاف بين كبار مسؤولي وزارة العدل حول ما إذا كان يجب دعم شطب رئيس حزب "التجمع" سامي أبو شحادة: في الاجتماعات التي عقدت أمس واليوم (الخميس) نشأ نقاش حاد حول ما إذا كان يجب شطب رئيس الحزب العربي من الترشح للكنيست على خلفية ما زعم عن دعمه لحماس بسبب مقال نشر في الثامن من أكتوبر 2023.

نائب المدعي العام ألون التمان ادعى أن الأمور ليست واضحة بما فيه الكفاية. من ناحية أخرى، نائبة المستشارة القانونية أفيتال سومبولينسكي ومدير قسم الالتماسات للمحكمة العليا مالوا إلى دعم شطبه. مسؤولون كبار آخرون اعتبروا أنه يجب تفضيل حرية التعبير، حتى وإن كانت أقوال أبو شحادة اعتبرت "صادمة وبشعة".

النائب العام الذي كان حاضرًا في الجلسة عبر الزوم لم ينطق بكلمة. المستشارة القانونية للحكومة لخّصت النقاش وقررت أنه يجب الانتظار لسماع تبريراته وتفسيراته لذلك المقال قبل أن تبدي رأيها.