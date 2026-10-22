هاجمت وزارة الخارجية الروسية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامه موسكو بالضلوع في حملة معادية للسامية عبر الإنترنت، معتبرة أن تصريحاته تضمنت اتهامات غير مدعومة بأدلة، وأن توقيتها يرتبط بالانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان إنها شعرت بالصدمة إزاء ما وصفته بـ"الاتهامات غير المستندة إلى أدلة"ضد روسيا، والتي أطلقها نتنياهو علنًا، مشيرة إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة.

وأضافت الخارجية الروسية أن نتنياهو اختار تسريب القضية إلى وسائل الإعلام قبيل الانتخابات، بدلًا من اللجوء إلى الحوار بين خبراء الأمن السيبراني من الجانبين.

وكان نتنياهو قد اتهم موسكو بالتورط في حملة معادية للسامية على الإنترنت، وقال إنه أثار القضية خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي التراشق الكلامي في ظل توتر بشأن الاتهامات المتعلقة بالنشاط الإلكتروني، فيما لم يتضمن الرد الروسي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتهامات أو الأدلة التي استند إليها نتنياهو