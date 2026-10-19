ثمانية أيام للانتخابات: رئيس حزب كاحول لافان، بيني غانتس، أعلن اليوم (الاثنين) عن انسحابه من السباق للكنيست. "لن أترشح في الانتخابات القادمة – سأواصل النضال من أجل الوحدة. هذا هو الحل الوحيد الذي سيمنع كارثة أخرى ويحافظ على إسرائيل أمام جميع التحديات من الداخل والخارج". ووفقًا للتقديرات، فقد رأى غانتس المعطيات في الأيام الأخيرة التي أظهرت بشكل قاطع أنه سيجد صعوبة في اجتياز نسبة الحسم.

في بيان الحزب جاء أن غانتس سيدلي هذا المساء في الساعة 20:00 بتصريح لوسائل الإعلام في أعقاب قراره بعدم الترشح في الانتخابات. وجاء في البيان"غانتس سيواصل تركيز الجهود على جلب حكومة وحدة تعمل لصالح دولة إسرائيل".

رئيس حزب "يشار!"، غادي أيزنكوت، علق على إعلان غانتس: "أشكر صديقي، رئيس الأركان السابق بيني غانتس، على قراره الصحيح والمسؤول بالانسحاب من الترشح في الانتخابات المصيرية منذ قيام الدولة. أشكر مساهمته الطويلة الأمد في أمن إسرائيل وواثق أنه سيواصل الإسهام في المجتمع الإسرائيلي أيضًا في المستقبل".

من رئيس حزب الديمقراطيين، يائير جولان، جاء في البيان: "غانتس اتخذ قرارًا مسؤولًا وصحيحًا. في ساعة مصيرية لمستقبل إسرائيل، المسؤولية المشتركة هي ضمان انتصار معسكر التغيير. الديمقراطيون ملتزمون بالتغيير والإصلاح الحقيقي، وبإسرائيل يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، قوية وآمنة. هذا هو الطريق الذي سنقوده أيضًا في الحكومة القادمة."

في حزب عمك إسرائيل قالوا: "نحن نشكر بيني غانتس على عشرات سنوات خدمته من أجل دولة إسرائيل. انسحاب بيني غانتس يوضح أهمية حزب شعبك إسرائيل في الحياة العامة الإسرائيلية. الآن أصبح الأمر واضحًا - من يريد يمينًا يخدم ويقرر ولا يعتمد على إصبع جولدكنوبف الحادية والستين، لديه بيت واحد فقط - عمك إسرائيل".

قالت حزب الصهيونية الدينية: "استقالة غانتس نابعة من مسؤوليته بعدم فقدان الأصوات لصالح معسكر اليسار. الآن، بعد استقالته، اليسار منظم بشكل مثالي بحيث لا يضيع أي صوت لديهم. بالمقابل، في اليمين هناك هذه المرة انعدام مسؤولية كامل من عوفر فينتر وبقية شظايا الأحزاب التي لا تقترب من نسبة الحسم ويصرون على إلقاء الأصوات في سلة المهملات وتعريض دولة إسرائيل للخطر بحكم يساري مع مؤيدي الإرهاب الذين سيجلبون علينا الكارثة. هذه هي صفارة إنذار حقيقية. أنا أدعو عوفر وأصدقاءه إلى التعقل وتحمل المسؤولية. ولكن أكثر من ذلك، أنا أدعو الجمهور العزيز إلى عدم التصويت لأحزاب لا تجتاز بوضوح تام نسبة الحسم. إذا خسر اليمين الأصوات، سيصعد اليسار إلى الحكم. لا نراهن على دولة إسرائيل!"

كما تطرق يؤاز هندل، رئيس حزب الاحتياطيين والاقتصادي، للتطور السياسي قائلاً: "أود أن أشكر الفريق بني غانتس على سنوات طويلة من الخدمة من أجل دولة إسرائيل. اليوم، كما في مرات أخرى، قام بني غانتس بالفعل المناسب والمطلوب من أجل الدولة. أدعو ناخبي المعسكر الثالث للانضمام إلينا. الآن أصبح الأمر أوضح من أي وقت مضى، والطريق الوحيد لتشكيل حكومة صهيونية هو التصويت للاحتياطيين والحزب الاقتصادي".