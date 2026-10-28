بعد إعلان نتائج جميع استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام، صعد رؤساء الأحزاب الواحد تلو الآخر أمام جمهور المؤيدين في مقرات الأحزاب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. في كتلة الائتلاف قالوا إنه رغم أن معظم الاستطلاعات لم تمنحهم أغلبية الأصوات، لا يزال من الممكن الأمل بأن تكون النتائج الحقيقية لصالحهم. أما في كتلة المعارضة فقد أعلنوا عن النصر.

آيزنكوت: "من الخطأ الذهاب إلى انتخابات إضافية"

قال رئيس حزب "يشار!" غادي أيزنكوت في خطابه في مقر الحزب: "لقد حسم الجمهور لصالح التغيير. في انتخابات بنسبة مشاركة عالية كهذه، سيكون من الخطأ التوجه إلى انتخابات إضافية. من واجبنا أن نفعل كل ما بوسعنا لتحقيق إرادة الشعب. سأعمل بكل قوتي من أجل تشكيل حكومة تجنيد صهيونية تلتزم بالمبادئ التي عرضتها سابقًا - الاعتراف بدولة إسرائيل ديمقراطية ويهودية، الالتزام بميثاق الاستقلال، الالتزام بالخدمة للجميع، والالتزام بتفكيك حماس".

فيما بعد توجه آيزنكوت إلى قوات الأمن ونتنياهو قائلاً: "إلى جميع رؤساء جهاز الأمن - نتنياهو هو رئيس حكومة انتقالية بدون تفويض أو ثقة. تذكروا أنكم تخدمون مصالح مواطني إسرائيل فقط. قفوا بقوة وثبات أمام أي جهة تحاول تحديكم، لديكم دعم. نتنياهو - لا تجرؤ على استخدام أمن إسرائيل لأغراضك السياسية."

في ختام حديثه، عرض آيزنكوت رؤيته ورؤية حزبه: "انتهى عهد التهرب، الإهمال والأكاذيب. انتهى عهد الـ'نحن وهم'. سأعمل على تمثيل جميع مكونات المجتمع الإسرائيلي - من انتخبونا ومن لم ينتخبونا أيضاً. سنثبت أن هذا ليس انتصار طرف على طرف آخر في الشعب، بل انتصار لشعب إسرائيل كله. هذه ستكون انطلاقتنا الحقيقية نحو طريق جديد. انتهى الانقسام والتحريض غير الضروري الذي أصبح جزءاً من حياتنا. إسرائيل في طريقها إلى عصر جديد من الأمل، التكافل والصداقة. كل ما كنا عليه وسنعود لنكونه".

نتنياهو: "يجب على الأغلبية الصهيونية واليهودية أن تعود إلى رشدها وتتكاتف"

قال رئيس الحكومة في خطابه إن "الليكود هي الحزب الأكبر في إسرائيل، وللمعسكر اليميني هناك أغلبية واضحة بين الجمهور الصهيوني". ودعا رئيس الحكومة "الأغلبية اليهودية والصهيونية إلى التعقل والتوحد"، وتشكيل "حكومة يمينية، وطنية وقوية".

بينيت: "رؤساء كتلة التغيير يتحدثون ومنسقون مع بعضهم"

قال رئيس حزب "معا" في خطابه أمام النشطاء إنّه وقيادات أحزاب معسكر المعارضة بدأوا التنسيق استعداداً لتشكيل حكومة: "تحالف الذين يخدمون في الجيش انتصر اليوم على تحالف المتهرّبين. منذ الآن رؤساء معسكر التغيير يتحدثون ومتفقون فيما بينهم. سنفعل كل شيء بدون أنانية، من أجل إقامة حكومة تحالف تجنيد صهيونية. حكومة عملية ستدير الدولة بمسؤولية وتخدم كل شعب إسرائيل".

مباشرة بعد بينيت صعد لإلقاء الخطاب رقم 2 في الحزب يائير لابيد، وتحدث عن إمكانية تشكيل حكومة أقلية: "نحن الأغلبية، في الديمقراطية الطرف الذي حصل على أصوات أكثر هو الفائز، ويمكنه ومن واجبه تشكيل حكومة. ربما الحكومة لن تكون مثالية في اليوم الأول - سنصحح لاحقًا. ربما الائتلاف لن يكون واسعًا في اليوم الأول - سنوسّعه لاحقًا."

بن غفير: "المساء ما زال في بدايته، نؤمن أن اليمين قريب من تشكيل حكومة"

قال رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير في خطابه إنه يدعم فقط استطلاع قناة 14، الذي منح كتلة الائتلاف 60 مقعدًا: "أتذكر قبل دورتين أن هذا الحزب لم يكن موجودًا على الخريطة السياسية، وهذا المساء لأول مرة يخوض الانتخابات كحزب مستقل ويحظى بدعم مئات الآلاف من الناخبين. المساء لا يزال في بدايته، ونحن نؤمن باستطلاع قناة 14 وتشكيل حكومة يمينية".

ليبرمان: "أقدّر أن هناك 15 مقعدًا في المظاريف المزدوجة - من الأفضل التحلي بالصبر"

رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تطرق إلى المغلفات المزدوجة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في نتائج الاستطلاعات: "لست متأكدًا أن جميع الاستطلاعات تعكس النتائج الحقيقية. لم يكن هناك أبدًا هذا العدد الكبير من المغلفات المزدوجة، نحن نتحدث عن 14-15 مقعدًا. إذا أخذنا في الاعتبار أن معظم المغلفات المزدوجة هي لجنود وأفراد الاحتياط، ومن المرجح أنه لا توجد فيها أصوات للأحزاب العربية أو الحريدية، فمن الأفضل أن نتحلى بالصبر."

يائير جولان: "معسكر التغيير انتصر"

رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان أعلن في خطابه أن كتلة أحزاب المعارضة فازت في الانتخابات: "الصورة التي تتضح أمامنا واضحة تمامًا - كتلة التغيير انتصرت. الجمهور الإسرائيلي أقال اليوم نتنياهو والليكود".

سموتريتش: "قد يكون أن أصوات الجنود سترفعنا"

رئيس قائمة "الصهيونية الدينية وهوية" بتسلئيل سموتريتش تطرق هو أيضاً إلى المظاريف المزدوجة: "حالياً يبدو أن الله يريد منا أن نعمل وفقاً للطبيعة، لذلك لدينا 7 مقاعد، لكن من المحتمل جداً أن أصوات الجنود سترفعنا."