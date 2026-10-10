هل تساعد القائمة المشتركة في إسقاط نتنياهو؟ جبارين يعلن الاستعداد للتفاوض

أعلن رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، استعداد القائمة لمنح "شبكة أمان" لأي حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو، في إعلان رسمي جديد بشأن استراتيجية التحالف العربي قبيل انتخابات الكنيست المقررة بعد 17 يومًا.

وقال جبارين، في مقطع فيديو نشره مساء السبت، إن تشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لن يكون ممكنًا، وفق تقديراته، من دون إجراء مفاوضات مع القائمة المشتركة.

وشدد على أن القائمة لا تمنح "شيكًا على بياض"، موضحًا أن أي طرف يرغب في الحصول على دعمها مدعو إلى التفاوض بشأن مطالب المجتمع العربي وأولوياته.

ويعكس الإعلان استعداد القائمة المشتركة لبحث صيغة تعاون سياسي قد تسهم في تغيير الحكومة الحالية، مع ربط أي دعم برلماني بشروط سياسية واجتماعية واضحة.

مكافحة الجريمة في صدارة المطالب

ووصف جبارين الانتخابات المقبلة بأنها مفصلية بالنسبة إلى المجتمع العربي، في ظل ما قال إنها تصاعد في العنصرية والفاشية وتفاقم الأزمات التي تواجه المواطنين العرب في إسرائيل.

وأكد أن القائمة المشتركة تمثل، بحسب وصفه، أوسع صيغة ممكنة للوحدة بين الأحزاب والتيارات المختلفة داخل المجتمع العربي، معتبرًا أن توحيد الصفوف يمنحها وزنًا سياسيًا أكبر وقدرة على التأثير في تشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضح أن منح شبكة أمان لأي حكومة بديلة يجب أن يرتبط، قبل كل شيء، بتوفير الحماية للمجتمع العربي ومواجهة الجريمة والعنف، من خلال خطة واضحة تتضمن جدولًا زمنيًا وميزانية وآليات للرقابة على التنفيذ.

وأضاف أن التأثير السياسي لا يعني التخلي عن المبادئ أو القبول بكل مطالب الشركاء المحتملين، مشددًا على أن القائمة لن تقبل دعم ميزانيات الحرب والاستيطان، أو القبول بقانون القومية، أو التزام الصمت إزاء التطورات في غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى.

هل تتعاون أحزاب المعسكر المناهض لنتنياهو مع القائمة المشتركة؟

يأتي إعلان جبارين رغم المواقف المتكررة لعدد من قوى المعسكر المناهض لنتنياهو، التي أعلنت رفضها التعاون مع الأحزاب العربية، فيما رفض قادة أحزاب عدة أيضًا التعاون مع القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

ويضع هذا الموقف استعداد القائمة المشتركة للتفاوض أمام اختبار سياسي، إذ يتوقف تحويله إلى نفوذ فعلي على استعداد الأحزاب الأخرى للدخول في مفاوضات وقبول شروطها.

في المقابل، قد يستغل نتنياهو إعلان جبارين في حملته الانتخابية، التي تركز على التحذير من احتمال تشكيل حكومة بديلة تعتمد على دعم الأحزاب العربية. وبذلك، قد يتحول موقف القائمة المشتركة إلى محور إضافي في الجدل الانتخابي بشأن طبيعة الائتلافات الممكنة بعد الاقتراع.