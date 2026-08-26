اتهامات بالتزوير تشعل الانتخابات الداخلية في "الليكود"

الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي قائمة "الليكود" (اليمينية) وإعادة فرز الأصوات في مركز اقتراع بئر يعقوب: صرّحت الوزيرة غيلا غمليئيل بأنها لن تسمح لزميلها الوزير حاييم كاتس بتزوير نتائج الانتخابات الداخلية من أجل إدراج مقربته المقربة إيتي عطية في القائمة على حسابها.

وقالت غملئيل: "لماذا عندما طالب اعضاء كنيست آخرون باعادة فرز الاصوات لم يتم ذلك؟ لماذا تم تغيير عدد الأصوات في المركز تحديدًا دون موافقة محامٍ؟ لماذا أضافت هذه الشركة تحديدًا، بين إعلان النتائج واليوم، وبغض النظر عن مركز اقتراع بئر يعقوب، 170 صوتًا إلى إيتي عطية لتتغلب على أفيخاي بوآرون في المرحلة الأولى؟". وقدمت غملئيل شكوى رسمية بالشرطة بفتح تحقيق.

وقبل قليل، ردّ الوزير حايم كاتس على اتهامات الوزيرة غمليئيل: "وفقًا للبروتوكول، يتضح جليًا أن عضو الكنيست غيلا غمليئيل حصلت على 100% من الأصوات، وهو أمر غير منطقي. كما حصل شركاؤها الآخرون في الصفقة على أصوات أكثر من عدد الناخبين في صندوق الاقتراع. يجب سؤالها أيٍّ من أعضائها زوّر النتائج. الوزير حايم كاتس لم يتدخل ولم يزوّر النتائج، وأي محاولة لإطلاق مثل هذه الادعاءات محض هراء".