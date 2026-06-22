المبادرة الجديدة في الليكود - وضع كاميرا ثابتة في كل لجنة اقتراع

قال ممثل الليكود في لجنة الانتخابات، عضو الكنيست عميت هليفي، اليوم (الإثنين) في نقاش لجنة الهيئة العامة: "نحن نريد وضع كاميرا ثابتة في كل صندوق اقتراع بالإضافة إلى كاميرا مشرف نزاهة الانتخابات".

القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية للكنيست، دين ليفنه، أعرب عن معارضة شديدة لهذه الخطوة.

نذكر أنه في ديسمبر الماضي، حذر مراقب الدولة متنياهو إنغلمن من "خطر حقيقي على نزاهة الانتخابات في إسرائيل عام 2026". في خطاب ألقاه في مؤتمر أسبوع السايبر في جامعة تل أبيب، كشف إنغلمن أن مراجعة جارية في مكتبه تشير إلى "عيوب كبيرة" في استعداد الحكومة ولجنة الانتخابات المركزية لمواجهة التأثيرات الأجنبية على العملية الديمقراطية.

"علينا أن ندرك أن التأثيرات الأجنبية قد تظهر وتؤثر على عمليتنا الديمقراطية"، قال المراقب. "دولة إسرائيل دخلت سنة انتخابات. خلال سنة كهذه، يزداد التهديد وقد يعرض العملية الديمقراطية للخطر".