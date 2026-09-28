شهد السجال السياسي والحقوقي الداخلي تصاعداً لافتاً بشأن قرار شطب ترشيح السياسي العربي سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات، والموقف من اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمصادقة على القرار أو إلغائه.

وفي مداخلة خاصة عبر شاشة i24NEWS، أوضح المحامي والحقوقي محمد دحلة أن إحالة ملف الشطب إلى المحكمة العليا تُعد إجراءً أوتوماتيكياً يتطلبه القانون الإسرائيلي للمصادقة على قرارات لجنة الانتخابات المركزية المتعلقة بشطب المرشحين، مؤكداً أن أبو شحادة لم يتقدم باستئناف شخصي، بل إن الملف يُحال بحكم القانون.

رفض دعوات الانسحاب طوعاً

وأعرب دحلة عن رفضه للدعوات التي تطالب أبو شحادة بسحب ترشحه أو الاستقالة من القائمة المشتركة لتفادي العرض على المحكمة العليا، مشيراً إلى أن الانسحاب في هذه المرحلة يُعد إسقاطاً للقضية قبل استنفاذ كافة المسارات القانونية المتاحة. واعتبر أن خسارة التمثيل السياسي جراء انسحاب رئيس حزب بنفسه طوعاً أكبر بكثير من المخاطرة بالذهاب إلى القضاء.

السوابق القضائية والمعايير القانونية

وحول المخاوف من أن تشكل مصادقة المحكمة العليا على قرار الشطب سابقة تُضيق الخناق على التمثيل العربي المستقبلي في "الكنيست"، لفت دحلة إلى أن المحكمة أرست عبر عقود معايير واختبارات قانونية دقيقة لحالات الشطب، كالقضية الشهيرة للنائبة السابقة هبة يزبك.

وأشار دحلة إلى استناد المحكمة في سوابقها إلى أن المعايير يجب أن تكون قانونية بحتة، ولا تخضع لمدى استياء أو استحسان القضاة أو لجنة الانتخابات لتصريح أو مقال معين. وأضاف أن الشروط الصارمة لشطب أي مرشح — مثل جعل دعم الكفاح المسلح لمنظمات تُصنف كإرهابية هدفاً رئيسياً ومركزياً في نشاطه — لا تنطبق على حالة سامي أبو شحادة أو المقال الذي نُشر في الثامن من أكتوبر.

واختتم المحامي دحلة بالقول إنه حتى في حال صدور قرار سلبي من المحكمة، فإن الذهاب للمحكمة واستنفاذ كافة الإجراءات القانونية يظل الخيار الأفضل لحماية المسار السياسي العربي مقارنة بالتراجع المبكر.