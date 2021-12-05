وكالة إيسنا الإيرانية: مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد يزور طهران غداً

تهدف الزيارة الى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والإمارات، والتشاور حول التطورات الإقليمية الأخيرة

من المقرر أن يتوجه مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات طحنون بن زايد، في زيارة الى طهران غداً الإثنين، تلبية لدعوة رسمية من علي شمخاني ممثل المرشد الأعلى وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كشفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا". وأضافت الوكالة، أن بن زايد سيجتمع في طهران مع بعض كبار المسؤولين الإيرانيين.

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وأشارت "إيسنا"، إلى أن هذه الزيارة، تهدف الى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والإمارات، والتشاور حول التطورات الإقليمية الأخيرة.

يشار الى أن المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، كان قد أعلن أن بلاده سترسل وفدا إلى إيران لبحث العلاقات بين البلدين، مبينا أن الإمارات تشارك المخاوف الإقليمية حول السياسات الإيرانية.

ولفت قرقاش خلال حديث نقلته وكالة رويترز، الى أن "هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج. نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي".

وأضاف المسؤول الإماراتي الكبير مع ذلك أن بلاده وإن كانت تشارك المخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية، لكنه شدد على أن "المواجهة ليست السبيل الأمثل للمضي قدما". مبيناً أن "الحوار والتعاون الاقتصادي هما جزء من إجراءات بناء الثقة مع إيران" وسط تشديده على أن "الأمر سيستغرق وقتا".

واعتبر المسؤول الإماراتي أنه حتى إذا توصلت المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران إلى نتائج إيجابية، فهي لن تعالج كل المخاوف بشأن السياسات الإيرانية.