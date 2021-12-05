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الإشتباه بإصابة فلسطينيين في الضفة الغربية بمتحور اوميكرون الجديد

i24news

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فلسطينييان يشاهدان انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الضفة الغربية خلال بث تلفزيوني مباشر وتصريحات لوزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
AFP PHOTO / HAZEM BADERفلسطينييان يشاهدان انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الضفة الغربية خلال بث تلفزيوني مباشر وتصريحات لوزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

تم إرسال 100 اختبار كورونا يشتبه في أنها من نوع اوميكرون إلى مستشفى تل هشومير لإجراء فحص متعمق

توجهت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الى المستشفيات الإسرائيلية بطلب إجراء فحوصات على 100 عينة من اختبارات كورونا للتأكد فيما إذا كانت تحمل مزايا المتحور الجديد من كورونا اوميكرون، على ما كشف موقع واينت. 

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فقد أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أنه تم إرسال 100 اختبار كورونا يشتبه في أنها من نوع Omicron إلى مستشفى تل هشومير لإجراء فحص متعمق لتحديد ما إذا كان من نوع Omicron. وقالت في مقابلة مع راديو "صوت فلسطين" إن الفحوصات تخص فلسطينيين قدموا من الخارج، ولم يتم حتى الآن اكتشاف أي حالة إصابة بالمتحور في وسط المرضى الفلسطينيين. 