اللجنة الدولية، بدأت بالتأسيس لهذا المنتخب في العام 2019 مع فريق صغير تكوّن حينها من عدة لاعبين.

أعلن الخميس الماضي في قطاع غزة، عن إطلاق المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم لذوي البتر، بعد مباراة تدريبية خاضها لاعبوه العشرون على أرض ملعب فلسطين في مدينة غزة، وذلك تحت إشراف اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر.

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وأكدت الناطقة باسم المنظمة الدولية، سهير زقوت، أن هذه المباريات التدريبية ستساعد في مشاركة "فلسطين في ألعاب آسيا لكرة القدم في آذار/مارس العام المقبل" وفي حال تأهل من مباريات التصفيات التي ستقام في آذار/مارس المقبل في إيران، ستتاح للمنتخب الفلسطيني الفرصة للمشاركة في بطولة كأس العالم لذوي البتر في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في تركيا.

وبحسب زقوت "يوجد حالياً خمسة أندية و80 لاعبا بالإضافة إلى 15 حكما و10 مدربين للأندية وفريق للناشئين مؤلف من 60 لاعبا ولاعبة", وأضافت، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تدعم عدة رياضات لذوي الإعاقة في قطاع غزة بينها فرق لكرة السلة للكراسي المتحركة وألعاب القوى وكرة القدم للكبار والصغار ورياضة تنس الطاولة والدراجات الهوائية.

يشار إلى أن اللجنة الدولية، بدأت بالتأسيس لهذا المنتخب في العام 2019 مع فريق صغير تكوّن حينها من عدة لاعبين.

كما يضم قطاع غزة جمعية فلسطين لكرة القدم البتر التي حصلت العام الجاري على عضوية الاتحاد الدولي لذوي البتر.