الداد شافيت: ايران ستحاول جاهدة الوصول لإتفاق في محادثات فيينا

في لقاء خاص لقناة i24news قال الداد شافيت رئيس شعبة الأبحاث السابق في الإستخبارات العسكرية الاسرائيلية ان احتمال اللجوء الى الحل العسكري مع ايران ضئيل، وأن ايران بالطبع ستحاول جاهدة الوصول لإتفاق في محادثات فيينا.

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وقال شافيت: "انا لست مقتنع انه يوجد تقدم في مفاوضات فيينا التي تجريها الدول الأوروبية مع ايران، رغم حسن النية من جانب الايرانيين للوصول الى اتفاق، ووردت هناك معلومات في اسرائيل تفيد بأنها تفكر في خيار عسكري وتم رصد اقوال من مسؤولين لذلك، ولكني اعتقد ان اسرائيل لا تمتلك حتى الان هذه القدرة ولكنها تقوم حاليا ببناء هذه القدرة لتكون في جهوزية تامة في حال قررت ان تنفذ أي قرار عسكري.

وأضاف: "التصريحات التي تقوم بها اسرائيل بشأن الهجوم العسكري هي مجرد لفت انتباه للقوى العالمية، ان الجيش الاسرائيلي يوسع استعداداته وهذا سيستغرق كثيرا من الوقت وهذه التصريحات هي بمثابة ضغط على الغرب والمنظومة الدولية التي تبدو متشككة أصلا حول هذا الاختيار او هذه الفكرة".