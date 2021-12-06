المغرب: تأسيس جمعية "دائرة الصداقة المغرب-إسرائيل" بالدار البيضاء لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين

العمل من أجل التعاون بين المغرب وإسرائيل في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والبحث والفنون والأعمال الخيرية

حصلت جمعية" دائرة الصداقة المغرب-إسرائيل" بالدار البيضاء التي يرأسها غابرييل بانون المستشار السابق لياسر عرفات على ترخيص من طرف السلطات المغربية وتعتزم الجمعية العمل في إطار الإعلان التاريخي لـ22 ديسمبر/كانون الأول 2020 الموقع بين الوفد الأمريكي - الإسرائيلي رفيع المستوى والمغرب.

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وأفاد بيان الجمعية أنها تعتزم في "إطار توجيهات الملك محمد السادس، إدراج أنشطتها وبرنامج عملها ضمن هذا التوجه، على أساس المبادئ المعلن عنها في هذا الإعلان" وتروم الدائرة "تشكيل إطار للحوار والتبادل القائم على تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين والشعبين"، بالإضافة إلى "تعزيز الإطار المرجعي للقيم الكونية التي من شأنها مواكبة مبادئ سلم عادل ومستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط"

وتهدف الجمعية إلى "المساهمة في بين المغرب وإسرائيل"، و"العمل من أجل التعاون بين المغرب وإسرائيل في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والبحث والفنون والأعمال الخيرية الإسرائيلية المغربية؛ وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الطابع الثقافي والعلمي بين منخرطيها وذلك من خلال تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات بالمغرب وبالخارج، و إرساء ونسج صلات بين أعضائها وتعزيز العلاقات مع جمعيات أخرى مماثلة بالمغرب والخارج؛ ونشر المعارف والمعلومات ذات الصلة بالنهوض بالتعاون بين المغرب وإسرائيل".

ويتكون أعضاء المجلس الإداري من غابرييل بانون رئيسا، وجاك كنافو (نائبا للرئيس) ومصطفى السحيمي (كاتبا عاما) وجان لوك مارتيني (أمينا للمال) ومحمد برادة، وسعاد مكاوي، ونادية صلاح، وفاليري بنجيو، وعبد القادر الرتناني، ونعيم جسوس.