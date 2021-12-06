رئيس الوزراء ووزير الأمن الداخلي: "شرطة حرس الحدود تصرفت كما هو مطلوب" في عملية القدس

أضاف بارليف، أنه لا يعتقد أن هناك حاجة لاستجواب الشرطيين على الإطلاق، لكنه أوضح لاحقا أن الإجراء كان روتينيا

قال وزير الأمن الإسرائيلي، عمر بارليف، أمس الأحد، إن عنصري شرطة حرس الحدود "اللذين أطلقا النار على المهاجم فلسطيني في القدس وأرداه قتيلا" تصرفا كما هو مطلوب” على الرغم من التحقيق معهما بخصوص الحادث.

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وأضاف بارليف، أنه لا يعتقد أن هناك حاجة لاستجواب الشرطيين على الإطلاق، لكنه أوضح لاحقا أن الإجراء كان روتينيا في الواقع، مشيرا إلى أن "الشرطيين تصرفا وفقا لتدريبهم ويبنغي الإشادة بهما"، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

ومن جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مشيرا إلى أنه“لقد تصرفا بشكل سريع وحازم، كما هو متوقع من عناصر الشرطة، ضد إرهابي حاول قتل مدني إسرائيلي. أود أن أنقل لهما دعمي الكامل. هذه هي الطريقة التي يُتوقع أن تتصرف بها قواتنا وهذه هي الطريقة التي تتصرف بها. يجب ألا نسمح بأن تتحول عاصمتنا إلى بؤرة للإرهاب”. بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

يشار إلى أن الشرطيان قتلا منفذ الهجوم بعد أن قام بطعن رجل حريدي في عنقه، مما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة، بالقرب من باب العامود، وبعد ذلك حاول مهاجمة عناصر الشرطة. والمشتبه به تواجد في إسرائيل بشكل غير قانوني وكان اعتُقل بتهمة التحريض في عام 2019.