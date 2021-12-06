إسرائيل: إطلاق حملة ثالثة في المدارس ورياضات الأطفال لفحص مضادات كورونا

سيلزم اولياء امور الطلاب في رياض الأطفال والصفوف الأولى حتى السادسة بإبراز تصريح يفيد بإجراء هذا الفحص

صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، أمس الأحد، على إطلاق حملة ثالثة في جهاز التربية والتعليم لفحص مضادات وباء كورونا لدى التلاميذ وسيلزم اولياء أمور الطلاب في رياض الأطفال والصفوف الأولى حتى السادسة بإبراز تصريح يفيد بإجراء الفحص.

P

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال الجلسة الحكومية:" في الوقت الذي تشهد كل من الولايات المتحدة وأوروبا فصل شتاء شديد القسوة، بعد تسجيل معدلات إصابة حطمت أرقامًا قياسية، وفرض إغلاقات وقيود في أنحاء العالم كله. أما لدينا، فلدينا طقس دافئ وكل شيء مفتوح وآمن علمًا بأن معدل الـ R قد انخفض مجددًا إلى ما دون الـ 1" وأضاف "هذا المتحور لا نملك ما يكفي من المعرفة عنه حاليًا، لكننا نعلم، وعلى مستوى عالٍ جدًا من التيقن أنه عبارة عن متحور معدي للغاية. ما زلنا نعيش فترة الضبابية التي عرّفناها بأنفسنا، وما زلنا نتعلم"

وسيلزم بدءا من بعد غد الثلاثاء اولياء امور الطلاب في رياض الأطفال والصفوف الأولى حتى السادسة التي خرجت إلى عطلة عيد الأنوار (حانوكا)، بإبراز تصريح يفيد بإجراء هذا الفحص والذي جاءت نتيجته سلبية كشرط للدخول إلى المؤسسة.

ومن المقرر أن يجتمع خبراء وزارة الصحة بعد يومين لبحث مسالة اعطاء جرعة رابعة لمن يعاني ضعفا في الجهاز المناعي وتطعيم المتعافين من المرض.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن رصد 11 اصابة بالمتحور "أوميكورن" ستة منهم وصلوا البلاد من دول افريقية واثنين من فرنسا كما ذكر أن 6 من لمصابين قد تلقوا التطعيم ب 3 جرعات واربعة من غير المطعمين قط. ويشتبه بإصابة 24 شخصا آخر بالمتحور حيث تجرى حاليا فحوص للتأكد من الاصابة بالمتحور "أوميكرون".