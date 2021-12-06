مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران لـ"تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول آخر التطورات الإقليمية"

الشيخ طحنون بن زايد سيلتقي في زيارته إلى طهران عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين بعد اجتماعه مع شمخاني“.

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أن مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، وصل صباح ليوم الاثنين، إلى العاصمة طهران لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول آخر التطورات الإقليمية.

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وبحسب وكالة"أرنا" الإيرانية"يهدف المسؤولون الايرانيون من خلال هذه الزيارات الى دول المنطقة التأكيد على أن القضايا الاقليمية العالقة يجب حلها من جانب دول المنطقة، وتسوية الخلافات الاقليمية يجب ان تتم عن طريق التفاوض والحوار"

وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ذكرت، في بيان، أمس الأحد، أن ”الشيخ طحنون بن زايد، يصل طهران اليوم الإثنين بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني“.وأضاف أن ”الشيخ طحنون بن زايد سيلتقي في زيارته إلى طهران عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين بعد اجتماعه مع شمخاني“.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية في تقرير لها بشأن الزيارة ”في الواقع، ساعدت عوامل سياسية واقتصادية مختلفة إيران والإمارات العربية المتحدة على إيجاد سبل لتطوير العلاقات، والآن هناك أفق واسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين“.

وأضاف تقرير الوكالة أنه ”من المتوقع أن يتم تقليص التوترات من الناحية السياسية، لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول لاستعادة الثقة المدمرة بين البلدين على مر السنين“.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، ذكر في تصريحات سابقة، أن ”الإمارات اتخذت خطوات لتهدئة التوترات مع إيران، إذ لا مصلحة لنا في المواجهة“وأضاف قرقاش أمام ملتقى أبوظبي الإستراتيجي أن ”بلاده ما زالت تشعر بقلق عميق من سلوك إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ورغم ذلك فإن أبوظبي تتخذ خطوات لتهدئة التوتر؛ إذ إنه لا مصلحة لها في المواجهة التي ستدفع ثمنها المنطقة كلها على مدى عقود مقبلة“.