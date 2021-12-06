المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لو كانت إسرائيل وراء الإنفجار في نطنز لأخبرنا المواطنين بذلك"

شاهين تقي خاني، أكد أن "صوت الإنفجار مرتبط بتجربة أحد أنظمة الصواريخ في المنطقة"

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه لو كانت الأحداث الأخيرة في نطنز "تخريبًا إسرائيليًا، لأبلغنا المواطنين بذلك"، مضيفا بشأن سماع صوت الانفجار، "ليس لدي ما أضيفه أكثر مما قالته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وأمانة مجلس الأمن القومي"، حسب ما أورده موقع اينترناشونال الإيراني.

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وكان المتحدث باسم جيش إيران، شاهين تقي خاني، قد أكد أن "صوت الإنفجار مرتبط بتجربة أحد أنظمة الصواريخ في المنطقة"، فيما افادت وسائل إعلام إيرانية، السبت الماضي، عن سماع انفجار، وشوهد ضوء في سماء نطنز بالقرب من منشأة التخصيب الإيرانية.

يشار أنه وقع انفجاران في موقع نطنز، خلال الأشهر الـ18 المنصرمة، ووجه المسؤولون الإيرانيون أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

ويذكر أن الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي انطلقت الاثنين الماضي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كانت توقفت يوم الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأوَّل 2021، على أن تستأنف في الأيام القادمة.