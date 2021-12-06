إسرائيل: اعتقال ناشط في حزب الليكود "نير حيفتس"بتهمة التهديد بالقتل لشاهد الدولة ضد بنيامين نتنياهو

شرعت الشرطة في مصادرة السلاح الذي كان بحوزة نفتالي، وكذلك رخصته بحمل السلاح

قامت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، باعتقال شخص يشتبه في توجيهه تهديدا بالقتل إلى الشاهد الرئيسي في محاكمة الفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.

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ووفق ما أفادت به صحيفة "زمان يسرائيل" الإخبارية، قام الشاهد الرئيسي، نير حيفتس، برفع شكوى ضد الناشط الليكودي موتي نفتالي، بعد أن قام الأخير بالصراخ عبر مكبر صوت في اليوم الأول لشهادة نير حيفتس ضد نتنياهو، قائلا "نير حفيتس يجب أن يموت، نير حيفتس يجب ألا يعيش"

وشرعت الشرطة في مصادرة السلاح الذي كان بحوزة الناشط اللكودي، وكذلك رخصته بحمل السلاح، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 10000 شاقل (3168 دولارًا) وصدر ضده أمرا قضائيا بالبقاء على بعد كيلومترين (1.24 ميل) من محكمة القدس لمدة 30 يومًا. كما أنه ممنوع من الاتصال بحيفتس.

يذكر أنه وجهت لبنيامين نتنياهو رسميا، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 "قضية الهدايا" والقضية 2000 "قضية نتنياهو ـ موزيس"، والقضية 4000 "قضية بيزك ـ واللا"، وتتمحور قضايا نتنياهو "حول تورطه بقضايا رشى وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية."