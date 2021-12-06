الخارجية السورية تصف زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق بـ"خطوة شجاعة"

تزامنت زيارة الخارجية الإماراتية مع وصول مستشار الأمن الوطني، للقاء مسؤولين إيرانيين على رأسهم الرئيس الإيراني

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن زيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى دمشق "خطوة شجاعة" وجاءت تصريحات المقداد خلال زيارة له إلى طهران، تزامنت مع وصول مستشار الأمن الوطني بالإمارات، للقاء مسؤولين إيرانيين على رأسهم الرئيس إبراهيم رئيسي.

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وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، قد زار دمشق، في نوفمبر/تشرين الأول المنصرم في زيارة هي الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ أكثر من 10 أعوام، حيث مهدت الزيارة الإماراتية لدمشق أجواء عود سوريا المرتقبة إلى الحاضنة العربية.

وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري قد أعلن أواخر الشهر الماضي أن التحركات الدبلوماسية لحضور بلاده القمة العربية المقبلة والمقرر انعقادها في الجزائر تسير بالاتجاه الصحيح.

وفي وقت سابق أكد دبلوماسي سوري بارز أن زيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، لدمشق مؤشر على ضرورة الانفتاح على سوريا.

ومن جهته قال القائم بأعمال السفير السوري بالقاهرة بسام درويش، إن الزيارة الأخيرة للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، لدمشق، عكست ضرورة الانفتاح الدولي والإقليمي على سوريا، مشيرا إلى أن الزيارة "تأتي تجسيداً لمضامين ومعاني المكالمة التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، في 20 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم"