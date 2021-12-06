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قطر : سنوقع 12 اتفاقية مع تركيا وتزامن زيارة الرئيس التركي وولي العهد السعودي إلى الدوحة “مصادفة”

i24NEWS

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وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث مع الحضور في الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة ، قطر ، يوم السبت 12 سبتمبر 2020.
AP Photo/Hussein Sayedوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث مع الحضور في الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة ، قطر ، يوم السبت 12 سبتمبر 2020.

قال أوغلو إن "لدينا مواقف وعملا مشتركا مع قطر في ملفات مهمة بالمنطقة، أبرزها الملفان الفلسطيني والسوري"

أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، أن بلاده ستوقع 12 اتفاقية مع تركيا، وأن "العلاقة بين تركيا وقطر شراكة إستراتيجية واستثنائية وتشهد تطورا في كافة المجالات".فيما أكد نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تتمتع بعلاقات استثنائية ومتميزة مع قطر.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كل من وزير الخارجية القطري والتركي، في العاصمة الدوحة، قبيل زيارة رسمية يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد، في وقت لاحق الإثنين.

وحسب وكالة الاناضول التركية، قال آل ثاني، إنه "من المنتظر توقيع 12 اتفاقية بين تركيا وقطر خلال اجتماع الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين"، المقرر في الدوحة غدا الثلاثاء، مضيفا أن، "العلاقة بين تركيا وقطر شراكة إستراتيجية واستثنائية وتشهد تطورا في كافة المجالات".

من جانبه، قال تشاووش أوغلو إن "لدينا مواقف وعملا مشتركا مع قطر في ملفات مهمة بالمنطقة، أبرزها الملفان الفلسطيني والسوري"، إضافة إلى الملف الأفغاني، مضيفا، أن تركيا تبحث مع قطر رفع الكفاءة التشغيلية لمطار كابل.

وأشار الوزير القطري، إلى أن تزامن زيارتي الرئيس التركي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة، "تصادف في الجدول الزمني".

ومن جهته أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده في "مطار أتاتورك" بمدينة إسطنبول، قبيل مغادرته البلاد متوجهًا إلى قطر، "إن أنقرة تعمل على تطوير علاقاتها مع كافة دول الخليج العربي"، مضيفا "نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية".