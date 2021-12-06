إسرائيل: خبراء يبحثون إعطاء الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

يجتمع خبراء في وزارة الصحة يوم غد الثلاثاء لبحث إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لوباء كورونا

بعد ارتفاع عدد المصابين بالمتحور "أوميكرون" في إسرائيل إلى 11 حالة، من المقرر أن يجتمع خبراء في وزارة الصحة يوم غد الثلاثاء لبحث إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لوباء كورونا لمن يعانون ضعفا في الجهاز المناعي، وتطعيم المتعافين، بحسب ما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية(كان)، اليوم الإثنين.

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وكانت إسرائيل بدأت الحديث عن إمكانية تقديم جرعة رابعة في سبتمبر/أيلول المنصرم، عندما صرح مدير عام وزارة الصحة نحمان آش، بأن "إسرائيل تجري استعدادات لضمان الحصول على إمدادات كافية من اللقاحات المضادة لكورونا، لاستخدامها في حال الحاجة إلى توزيع جرعة رابعة من اللقاحات".

ويقول مسؤولو الصحة إن فعالية اللقاحات تضعف بعد خمسة أشهر من إعطائها للأفراد، ما يجعل الحصول على جرعات معززة أمرا ضروريا.

وفي السياق تسجل إسرائيل تراجعا كبيرا في معدلات الإصابة بكورونا منذ فترة، بعدما أصبحت في نهاية يوليو/تموز المنصرم أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم.

وبحسب وزارة الصحة ت تسجيل 521 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، بنسبة إيجابية بلغت 0.60 في المئة، وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة 4.100.145 والجرعة الثانية 5.782.034 والجرعة الأولى 6.371.876