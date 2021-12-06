لابيد: "على الفلسطينيين ان لا يطعنوا اليهود كي لا يتعرضوا لأي أذى"

لابيد: "يجب على كل إرهابي يخرج لإيذاء الإسرائيليين أن يعرف أنه سيجد أمامه مقاتلين مصممين يحمون أرواح المدنيين

تطرق وزير الخارجية يائير لابيد، في بداية اجتماع حزبه، اليوم (الإثنين)، إلى عملية الطعن التي حصلت بالقرب من باب العامود في القدس وإطلاق حرس الحدود النار على فلسطينيّ. وقال "عندما يهاجم إرهابي ويطعن يهوديًا لمجرد كونه يهوديًا، يجب أن يتم الرد عليه بسرعة وبقوة ودون تردد".

P

وأضاف لابيد "إذا كان هناك نقد في العالم على تصرفنا وتعاملنا مع الأمور ومع امن بلادنا فنحن نعرف كيف نتعامل معه، انها مهمة وزارة الخارجية، انها وظيفتي، نحن نعرف كيف نفعل ذلك جيدًا، إذا كانوا لا يريدون أن يتأذوا، فعليهم ان لا يطعنوا اليهود".

وقال لابيد: "يجب على كل إرهابي يخرج لإيذاء الإسرائيليين أن يعرف أنه سيجد أمامه مقاتلين مصممين يحمون أرواح المدنيين ويدافعون عن أنفسهم".