كورونا: ارتفاع عدد الإصابات بمتحور أوميكرون في اسرائيل الى 21 حالة

تشخيص 21 حالة من متحور اوميكرون في اسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية ظهر اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن تشخيص 21 حالة اكيدة لمتحور اوميكرون في اسرائيل، وتم تصنيف 21 حالة أخرى على أنها "مشتبه بها" بأنها مصابة بالمتحور الجديد.

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لكن نتائج التسلسل الجيني للفيروس لم يتم الحصول عليها بعد. وبحسب ما اعلنت الوزارة لم يتم إدخال أي منهم إلى المستشفى وجميعهم في حالة خفيفة، وتشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من الحالات معروفة لدى الجهاز الطبي في اسرائيل.

من بين هؤلاء الـ 21 الذين تم التحقق منهم، 8 منهم غير محصنين (لم يتم تطعيمهم على الإطلاق او تعافوا من كورونا بعد ستة أشهر من شفائهم ولم يتم تطعيمهم)، و 13 منهم متطعمين بالكامل.

وبسبب ارتفاع عدد المصابين بالمتحور "أوميكرون" في إسرائيل، من المقرر أن يجتمع خبراء في وزارة الصحة يوم غد الثلاثاء لبحث إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لوباء كورونا لمن يعانون ضعفا في الجهاز المناعي، وتطعيم المتعافين، بحسب ما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية(كان)، اليوم الإثنين.