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  • وزير الخارجية الاسرائيلي لابيد يزور القاهرة ليلتفي نظيره المصري، وليعيد قطع أثرية من العصر الفرعوني

وزير الخارجية الاسرائيلي لابيد يزور القاهرة ليلتفي نظيره المصري، وليعيد قطع أثرية من العصر الفرعوني

i24news

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وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل يائير لابيد
Yonatan Sindel/FLASH90وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل يائير لابيد

الغرض من الزيارة السياسية - الأمنية هو التعامل بشكل أساسي مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة

أعلن اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الاسرائيلي ورئيس الوزراء البديل يائير لبيد سيزور القاهرة هذا الأسبوع للقاء بوزير الخارجية المصري سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين الآخرين. والغرض من الزيارة السياسية - الأمنية هو التعامل بشكل أساسي مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مع التركيز على معضلة الأسرى والمفقودين.

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ولم يؤكد المصريون للجانب الإسرائيلي حتى الآن ما إذا كانت الزيارة ستشمل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانبه، يخطط لابيد لتقديم تكريم اسرائيلي إذا التقى بالرئيس المصري، وسيتضمن هذا التكريم قطع أثرية مصرية ستعيدها إسرائيل إلى مصر والتي  تم تهريبها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني وتم حفظها حتى الآن من قبل سلطة الآثار.

ومن المتوقع أن يجتمع لابيد مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين الذين سيناقش معهم أيضا القضايا الإقليمية، مثل أفق التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية أخرى.