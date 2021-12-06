مسؤول كبير في حماس: ندرس امكانية التصعيد مع إسرائيل

قال المسؤول ذلك على خلفية حصار غزة والتأخر في إعادة إعمار قطاع غزة.

وجه مصدر رفيع في حماس، اليوم (الاثنين)، تهديدا من غزة لإسرائيل. في مقابلة مع قناة الجزيرة، وقال ان المنظمة "تدرس خيارات التصعيد مع إسرائيل".

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قال المسؤول ذلك على خلفية حصار غزة والتأخر في إعادة إعمار قطاع غزة. واضاف المصدر للقناة القطرية ان الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى والسجناء "ستفجر الامور من جديد".

وعبر مسؤول حماس عن استياء الحركة من سلوك الوسيط المصري الذي وصفه بأنه تأخر في الوفاء بالتزاماته تجاه غزة. كما هدد: "لن نسمح باستمرار الوضع الحالي، والخطوة التالية ستثبت مصداقية أقوالنا".

كما اتهم المسؤول إدارة السيسي بأنها تصعّب دخول الفلسطينيين إلى مصر من قطاع غزة، مؤكداً أنها "تمنع آلافاً من سكان غزة من دخولها دون إبداء أسباب".