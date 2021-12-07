تقرير: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف أجواء ميناء اللاذقية

"القصف الجوي الإسرائيلي أسفر عن اشتعال عدة حاويات تجارية في ميناء اللاذقية دون وقوع خسائر بشرية"

أعلن التليفزيون الرسمي السوري، في وقت سابق من فجر الثلاثاء، تصدي الدفاعات الجوية لقصف إسرائيلي استهدف أجواء محيط مرفأ اللاذقية قيام إسرائيل بقصف محيط مرفأ اللاذقية، وأشارت (سانا) إلى أن القصف الجوي الإسرائيلي أسفر عن اشتعال عدة حاويات تجارية في ميناء اللاذقية دون وقوع خسائر بشرية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه "حوالي الساعة 1.23 من فجر الثلاثاء نفذت إسرائيل عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري" أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور.

وبحسب سانا قال محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال: “فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي وتعمل حالياً على تبريد الموقع”.

ومن جهته كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "الغارات الإسرائيلية التي قصفت مدينة اللاذقية، استهدفت شحنة أسلحة تابعة للمليشيات الإيرانية"مشيرا إلى أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على مرفأ مدينة اللاذقية الساحلية، مستهدفة حاويات متواجدة هناك، وهي عبارة عن شحنة أسلحة تابعة للميليشيات الإيرانية"

وأكد المرصد أن "الانفجارات التي سببها القصف كانت عنيفة، وخلفت خسائر مادية فادحة"، بينما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.