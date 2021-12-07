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إسرائيل تستضيف اليوم قمة ثلاثية مع قبرص واليونان لبحث عدة قضايا مشتركة

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رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت و رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس خلال قمة ثلاثية إسرائيلية-قبرصية-يونانية في القدس ، 7 ديسمبر 2021.
Rafi Kotz/Pool via APرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت و رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس خلال قمة ثلاثية إسرائيلية-قبرصية-يونانية في القدس ، 7 ديسمبر 2021.

"مناقشة مختلف الفرص والتحديات في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، والسياحة، ووباء كورونا"

يستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية تضم قبرص واليونان وإسرائيل في القدس، لمناقشة مختلف الفرص والتحديات في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، والسياحة، والتصدي المشترك لتغير المناخ.

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وسيناقش نفتالي بينيت مع قادة اليونان وقبرص تعامل البلدين مع وباء كورونا وأوجه التعاون في هذا المجال.

إلى جانب الاجتماع المشترك، سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا منفصلا مع كل منهم ومن المتوقع أن يدلي زعماء الدول بيانًا مشتركًا لوسائل الإعلام في نهاية الاجتماعات.

يحضر القمة كل من رئيس قبرص، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.