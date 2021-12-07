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الرئيس الإسرائيلي يطلق حملة توعية عن التنمر الإلكتروني

i24NEWS

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الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
Olivier Fitoussi/FLASH90الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

سينشر كل مشارك مقاطع فيديو خاصة به يقرأ فيها تعليقات مهينة ضده، ثم يقرأ نسخًا من تلك التعليقات

أطلق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الثلاثاء، حملة توعية بالتعاون مع شركة ميتا، فيسبوك لمحاربة التنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية على الإنترنت، في مبادرة "فكر جيدًا" (باللغة العبرية، يشير هذا التعبير ليس فقط إلى الإيجابية ولكن أيضًا إلى فكرة التفكير قبل التحدث).

Video poster

سيشارك في الحملة وزراء وممثلين سياسيين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد

سينشر كل مشارك مقاطع فيديو خاصة به يقرأ فيها تعليقات مهينة ضده، ثم يقرأ نسخًا من تلك التعليقات حيث تم حظر الإهانات واستبدالها بمزيد من التعبيرات الحسنة.

ونشر ايتسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء مقال رأي في "التايمز أوف إسرائيل" يحث فيه على تغيير السلوك على الإنترنت. قائلا:"كيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي عنيفة ولا حدود لها، مكان يعتقد الناس أنه مسموح لهم فيه بإهانة وإهانة أولئك الذين لا يفكرون مثلهم؟" كتب يحث على تغيير السلوك على الإنترنت.

بالنسبة لأولئك المطلعين على البرنامج الحواري الأمريكي للمقدم جيمي كيميل، تبدو هذه الحملة مثل قسم "التغريدات المتعثرة" في العرض، بحيث يتم تصوير المشاهير والرياضيين والسياسيين هناك وهم يقرؤون تغريدات مهينة وجارحة. وهكذا يشهد المشاهدون ردود أفعالهم من الضحك أو الإحراج أو الصمت المحرج.