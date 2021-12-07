وزير الاستخبارات الإسرائيلي: قادرون على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية

أعرب اليعازر شتيرن عن ثقته في أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها عدم تمكين طهران من حيازة قنبلة نووية

أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلية، اليعازر شتيرن، اليوم الثلاثاء، على قدرة بلاده "على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية" مشيرا إلى أن إسرائيل "ستبذل كل ما هو مستطاع لضمان الا تكون الوحيدة التي ستتحرك في سبيل هذا الهدف".

جاءت تصريحات العازار شتيرن، لإذاعة (كان) صباح اليوم الثلاثاء، حيث أعرب عن ثقته في أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها عدم تمكين طهران من حيازة قنبلة نووية وأنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها لتحقيق ذلك كما تفعله اسرائيل.

وفي السياق من المقرر أن يتوجه وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، إلى واشنطن غدا ليبحث مع مضيفيه الامريكيين السبل الكفيلة بصد مطامح إيران والدول التي تسير في فلكها.

ومن جهته أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن رئيس جهاز الموساد دافيد بارنيع سيصل اليوم الثلاثاء إلى واشنطن، ومعه ملفا حول إيران يتضمن وثائق وصوراً جديدة حول موقعين سريين إضافيين تستخدمهما طهران لتخصيب اليورانيوم فوق نسبة الـ 20 في المئة.

وأشار المصدر إلى أن الملف الذي يحمله بارنيع يتضمن صوراً التقطتها كاميرات حساسة جداً وتمكنت من رصد إشعاعات غير عادية من الموقعين، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على عمل إيران في تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة فيهما.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الوثائق بأن أحد هذين الموقعين يقع في شمال إيران على بعد 50 كيلومتراً من الحدود مع أذربيجان، بينما أقيم الثاني جنوباً في منطقة الأحواز، على شواطئ الخليج.