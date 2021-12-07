الرئيس الإسرائيلي يستقبل نظيره القبرصي قبل انعقاد القمة الثلاثية الإسرائيلية القبرصية واليونانية

ناقش الرئيسان"القضايا الدبلوماسية والأمنية وفرصة توسيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الاتحاد الأوروبي"

عقد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس قبل انعقاد القمة الثلاثية الإسرائيلية-القبرصية-اليونانية الثامنة في وقت لاحق اليوم.

التعاون في القضايا الدبلوماسية والأمنية والطاقة والاقتصادية

وشدد هرتسوغ على أهمية العلاقات الثلاثية الإسرائيلية - القبرصية - اليونانية، واستعداده لتعميق التعاون في القضايا الدبلوماسية والأمنية والطاقة والاقتصادية، قائلا: "القمة الثلاثية هي مثال على كيفية عمل الدول لما فيه خير المنطقة".

وأكد هرتسوغ أن "اتفاقيات إبراهيم الأخيرة مع الدول العربية تتيح فرصة لتوسيع هذا النموذج من التعاون ليشمل المنطقة بأسرها" داعياً رجال الأعمال القبارصة إلى "اكتشاف الفرص الاقتصادية الناشئة عن هذه العلاقات الإقليمية الجديدة".

كما ناقش الرئيسان " فرصة توسيع العلاقات الإسرائيلية القبرصية إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، والشؤون الاستراتيجية العالمية ومبادرات كل منهما لمعالجة أزمة المناخ في حوض البحر الأبيض المتوسط"