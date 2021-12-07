الأردن والسلطة الفلسطينية يعتزمان توقيع 9 اتفاقيات لرفع التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار

"لدينا العديد من المطالب من الجانب الإسرائيلي، كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلا من 7 ساعات"

من المقرر أن يصل إلى الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 5 وزراء أردنيين لإجراء محادثات مع نظرائهم الفلسطينيين لمدة 3 أيام، وتوقيع 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، "اتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، واخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة".

وبحسب موقع"عمون" الأردني الإخباري، سينضم رئيسا وزراء البلدين بشر الخصاونة ومحمد اشتية لاجتماعات اللجنة الخميس الوشيك، يتضمن جدول أعمال المحادثات "زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبناء منطقة حرة، وإطلاق الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، وقضايا أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري"

ومن جهته قال زير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، "هدفنا رفع التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار"، موضحا أن "اللجنة ستبحث جملة قضايا وتحديات تعيق التجارة بين البلدين، والمتمثلة بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية" وفق ما نقلت عنها وفا.

وأضاف "لدينا العديد من المطالب من الجانب الإسرائيلي، كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلا من 7 ساعات حاليا (8-3)، ومد أنبوب نفط بين الجانبين الفلسطيني والأردني، وتسهيل استيراد الاسمنت الأردني، وغيرها العديد من القضايا".

وكان الأردن قد توصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، على "زيادة الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 730 مليون دولار سنويا، ارتفاعا من نحو 150 مليون دولار حاليا".

وجرى التوافق على أن تتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.