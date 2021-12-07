العراق: ارتفاع عدد قتلى انفجار البصرة إلى 16 قتيل

"الضحايا الذين سقطوا كانوا في مركبتين بالقرب من الدراجة النارية المفخخة"

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن "انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مستشفى البصرة جنوب العراق"، ونتج عن ذلك مقتل 16 شخصاً وإصابة العشرات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عراقية، وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وقد اشتعلت في دراجة نارية وسيارة أخرى.

وأشارت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، أن "الضحايا الذين سقطوا كانوا في مركبتين بالقرب من الدراجة النارية المفخخة".

وشهدت البصرة هدوء نسبيًا خلال السنوات القليلة الماضية، فيما تعرضت مناطق أخرى في شمال العراق خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" أدت إلى مقتل أو جرح مقاتلين أكراد.