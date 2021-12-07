السلطة الفلسطينية تعلق التماسًا ضد الولايات المتحدة في المحكمة الجنائية الدولية

خطوة السلطة كانت محاولة لكسب ود الإدارة الأمريكية التي صرحت بنيتها إعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين

قررت السلطة الفلسطينية تعليق التماس تقدمت به في عهد ترامب الى المحكمة الجنائية الدولية، ضد الولايات المتحدة، على خلفية اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بالقدس رسمياً، عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة، بحسب ما كشفت صحيفة يسرائيل هيوم.

وتم تقديم الالتماس في البداية في أيلول/ سبتمبر 2018 إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي بهولندا عندما كان الرئيس السابق دونالد ترامب في منصبه. واعتبر الفلسطينيون أن الإجراءات الأمريكية المتعلقة بالقدس تنتهك القانون الدولي، وبالتالي تشكل جرائم حرب.

وكان من المقرر أن تراجع المحكمة الجنائية الدولية الالتماس في حزيران/يونيو ، لكن قبل شهرين قدمت السلطة الفلسطينية طلبًا لتجميد عملية الالتماس، والتي قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تمت بالتنسيق مع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وقالت المحكمة: "في الرسالة الموجهة إلى المحكمة بتاريخ 12 أبريل / نيسان 2021 ، طلبت دولة فلسطين شفهياً تأجيل الإجراءات التي كان من المفترض إجراؤها في 1 يونيو / حزيران 2021 ، من أجل تزويد الأطراف فرصة لايجاد حل للخلاف من خلال المفاوضات ".

ويرى المسؤولون الإسرائيليون بحسب الصحيفة، أن خطوة الفلسطينيين كانت محاولة لكسب ود الإدارة الأمريكية التي صرحت بنيتها إعادة فتح القنصلية الفلسطينية في القدس، وهو ما تعارضه إسرائيل.