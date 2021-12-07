الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

اعلنت الخزانة الأمريكية عن 15 جهة في ثلاث دول ضالعة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واعمال قمعية ضد المدنيين

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية انتهاكات الأخيرة بمجال حقوق الإنسان، وفق ما جاء في موقع الخزانة الأمريكية الثلاثاء وكشفت عنه وكالة أ ف ب.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بالإعلان عن 15 جهة في ثلاث دول هي أوغندا وإيران وسوريا، اعتبرتها ضالعة فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المدنيين الأبرياء والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين، بحس بما كشف موقع وزارة المالية الأمريكية، الثلاثاء.

وأضاف الموقع، "كجزء من التزام الحكومة بكاملها بالديمقراطية، تتخذ وزارة الخزانة عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المساءلة لأولئك الذين يقوّضون الثقة في المؤسسات الديمقراطية. وتم تجهيز الخزانة بأدوات قوية لاستهداف الأنظمة المالية والتدفقات التي تسمح للجهات السيئة بالربح من الفساد وسوء المعاملة. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف كيانين وشخصين حددتهما وزارة الخارجية كمسؤولين عن بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

وقالت أندريا م. جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "تمهيداً للقمة من أجل الديمقراطية" المقررة لهذا الأسبوع، تستهدف وزارة الخزانة أكثر من عشرة مسئولين حكوميين في ثلاث دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تقوض الديمقراطية". وأضافت "ستواصل وزارة الخزانة العمل ضد الاستبداد، وتعزيز المساءلة عن القمع العنيف للأشخاص الذين يسعون إلى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم."

وسبق لسفيرة الولايات المتحدة الى الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي أن انتقدت مجلس حقوق الإنسان لتوجيهه دعوة الى وزير العدل الإيراني علي رضا آوايي لإلقاء خطاب أمام المجلس في الجلسة السمنوية للمنظمة، وأضافت "مرة أخرى يقوض المجلس من مصداقيته من خلال السماح لمنتهكي حقوق إنسان محترفين باختطاف عمله والاستهتار بتفويضه لتعزيز حقوق الإنسان العالمية".

وفي غضون ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على آوايي ومسؤولين إيرانيين آخرين في أكتوبر 2011، إذ كان، حسب ما قاله المدعي العام السابق في طهران، "مسؤولا عن انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات تعسفية وحرمان سجناء من حقوقهم وارتفاع في عدد عمليات الإعدام".