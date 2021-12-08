موقع التأمين الوطني تعرض لهجوم من قبل هاكرز. وركز الهجوم على تحميل معلومات على الموقع وهو غير نشط حاليًا

أعلنت مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلي، ظهر الأربعاء، أن موقع المؤسسة على الإنترنت يتعرض لهجوم سيبراني وهو غير نشط حاليًا.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن الهجوم يركز على تحميل المعلومات على الموقع ويتم التعامل معه من قبل موظفي الأمن الاجتماعي السيبراني والكمبيوتر، وبالتالي فإن الموقع لا يعمل حاليًا. وأوضحت المؤسسة أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم اختراق أي قواعد بيانات على الإطلاق ويتم الاحتفاظ بتفاصيل المواطنين.

في الآونة الأخيرة، تتعامل اسرائيل مع عدد غير قليل من الهجمات الإلكترونية. اهمها الهجمة على مستشفى "هليل يافي" في مدينة الخضيرة الذي تعامل مع الهجوم لمدة شهر. وكان حادث آخر مهم عندما اقتحم قراصنة تابعون لإيران وسربوا قاعدة بيانات لموقع "اطراف"، وهو موقع تعارف ومواعدة لمجتمع المثليين.