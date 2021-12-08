الكويت: القضاء الكويتي يواصل حبس المتهمين في قضية "تمويل حزب الله"

"من المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد، بعد انتهاء التحقيقات معهم، كما حدث مع الدفعتين السابقيتين"

ذكرت صحيفة "القبس"، الكويتية، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية تمويل حزب الله مع 12 متهما آخرين سبق وأن تم تجديد حبسهم، مشيرة إلى أنه "من المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد، بعد انتهاء التحقيقات معهم، كما حدث مع الدفعتين السابقيتين"

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين الـ 12 حضروا قاعة المحكمة من محبسهم، وأنكروا بحضور دفاعهم التهم الموجهة إليهم، فيما لا تزال النيابة العامة تواصل التحقيقات مع متهمين آخرين في القضية.

وسابقا جرى عرض المتهمين 12 على القاضي في قضية "تمويل حزب الله"، الذي قرر تجديد حبسهم، بعد رفض المحكمة جميع طلبات إخلاء سبيلهم.

وكانت النيابة العامة الكويتية، قررت قبل أيام حبس 18 متهما في قضية تمويل مليشيات حزب الله، لمدة 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي.

وبحسب ما ذكرته وقتها صحيفة "السياسة" المحلية، فإن "المضبوطين بينهم 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري".