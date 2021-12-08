تركيا: أردوغان يؤكد انفتاحه على تحسين العلاقات مع إسرائيل

رجب طيب أردغوان"بمجرد أن نكتشف الحساسيات، سنبذل قصارى جهدنا ونتخذ الخطوات (لتحسين العلاقات)"

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آفاق تحسين العلاقات مع إسرائيل باعتبارها "مفيدة للسلام والاستقرار الإقليميين، ولكن فقط بعد أن تتبنى إسرائيل سياسات أكثر حساسية تجاه الفلسطينيين"مضيفا ""يجب أن تكون حساسة بشأن القدس والمسجد الأقصى".

وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن رجب طيب أردوغان أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة رسمية لقطر، مشيرا إلى أنه"بمجرد أن نكتشف الحساسيات، سنبذل قصارى جهدنا ونتخذ الخطوات (لتحسين العلاقات) "

وتنتقد إسرائيل احتضان أردوغان لقادة حماس في قطاع غزة، حيث تدعوها إلى تشديد موقفها ضد الحركة الإسلامية التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان ودول أخرى على أنها "منظمة إرهابية"

في مؤشر على تحسن العلاقات، شارك أردوغان مؤخرًا في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي شكر الزعيم التركي على دوره في إطلاق سراح زوجين إسرائيليين سجنا للاشتباه في قيامهما بالتجسس لصالح إسرائيل.

كما تحدث أردوغان عبر الهاتف مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الشهر المنصرم، قائلاً إن "استمرار الحوار بين البلدين يصب في مصلحتهما المشتركة".