نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية خلال الـ24 ساعة المنصرمة، "16 عملية استهداف" ضد "جماعة الحوثي في مأرب"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن "اعتراض وتدمير مُسَيّرتين بالأجواء اليمنية"، إضافة إلى " تدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي" وقتل "أكثر من 95 عنصراً من الحوثيين".

وأكد التحالف، أنه "بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد"، وأنه نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية، "16 عملية استهداف" ضد "جماعة الحوثي في مأرب"، وفق ما أورده موقع "العربية" السعودي.

كما دمر التحالف، أمس الثلاثاء، "منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب"، فيما اعترضت قواته الجوية "طائرة مسيّرة" في الأجواء اليمنية، بعد "محاولة الحوثيين استهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة"، حيث "سقط مقذوف معاد بالقرب من إحدى الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان".

وأوقعت المعارك، منذ شباط/فبراير، مئات القتلى من الجانبين، و"تسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، ولا زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدة"، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت مرارا أن "اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا".