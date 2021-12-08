إسرائيل: غانتس يلتقي سفير واشنطن في القدس قبل توجهه للولايات المتحدة

تمهيدًا لتوجهه إلى واشنطن فجر غد الخميس للقاء نظيره الأمريكي لويد اوستين ووزير الخارجية انتوني بلينكن.

التقى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نيدس، تمهيدًا لتوجهه إلى واشنطن فجر غد الخميس للقاء نظيره الأمريكي لويد اوستين ووزير الخارجية انتوني بلينكن.

وأشار غانتس إلى أن بحث مع نيدس "تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين والاواصر الخاصة التي تربط بينهما" واصفا الاجتماع "بالممتاز".

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تبدأ فيه جولة أخرى من المفاوضات النووية في فيينا، على أن يجتمع غانتس في واشنطن مع وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، وفي ظل نقاش داخل الحكومة الإسرائيلية حول أفضل طريقة للتأثير في الموقف الأميركي، مع تزايد قلق غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد من نهج المواجهة الذي يتبعه رئيس الوزراء نفتالي بينت، كما يقول مسؤولون إسرائيليون.

وبالإضافة إلى غانتس، يتواجد في واشنطن أيضاً مدير الموساد ديفيد برنياع لإجراء محادثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان، وفق ما صرَّح به مسؤولون إسرائيليون لموقع «Axios».

ومن المتوقع أن يشدد غانتس على الولايات المتحدة بضرورة إقناع الإيرانيين بأنهم «يواجهون تهديداً عسكرياً أميركياً ذا مصداقية من خلال الضغط الديبلوماسي الإضافي وإبراز القوة في المنطقة».