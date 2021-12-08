إسرائيل: اشتباكات في حي الشيخ جرّاح في القدس على خلفيه عملية الطعن

بادرت الشرطة إلى فصل النشطاء اليمينيين عن المتظاهرين العرب، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة والنشطاء

تظاهر عشرات النشطاء اليمينيين، مساء الأربعاء، عند مدخل حي الشيخ جراح، مع شعارات "الموت للعرب"وبادرت الشرطة إلى فصل النشطاء اليمينيين عن المتظاهرين العرب، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة ونشطاء اليمين. وألقت الشرطة القبض على شخص بسبب "سلوكه غير المنضبط".

وعقب المواجهات الأخيرة بعد عملية الطعن، نشرت الشرطة تعزيزات في منطقتين، الشيخ جراح والبلدة القديمة خشية استمرار الاشتباكات وهجمات أخرى في الأيام المقبلة.

وتعرضت سيدة للطعن في ظهرها اليوم الاربعاء وأصيبت بجروح عند مدخل منطقة الشيخ جراح في القدس الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى هداسا في المدينة، واعلنت الشرطة الاسرائيلية بوقت لاحق عن اعتقال المنفذة وهي قاصر بجيل 15 عاما خلال تواجدها بمؤسسة تعليمية بالقرب من مكان العملية.