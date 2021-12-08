y

عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • إسرائيل: اشتباكات في حي الشيخ جرّاح في القدس على خلفيه عملية الطعن

إسرائيل: اشتباكات في حي الشيخ جرّاح في القدس على خلفيه عملية الطعن

i24news

دقيقة 1
قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل متظاهرين عرب مقدسيين كانوا يتظاهرون تضامنا مع العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية 6 مايو 2021.
AHMAD GHARABLI / AFPقوات الأمن الإسرائيلية تعتقل متظاهرين عرب مقدسيين كانوا يتظاهرون تضامنا مع العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية 6 مايو 2021.

بادرت الشرطة إلى فصل النشطاء اليمينيين عن المتظاهرين العرب، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة والنشطاء

 تظاهر عشرات النشطاء اليمينيين، مساء الأربعاء، عند مدخل حي الشيخ جراح، مع شعارات "الموت للعرب"وبادرت  الشرطة إلى فصل النشطاء اليمينيين عن المتظاهرين العرب، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة ونشطاء اليمين. وألقت الشرطة القبض على شخص بسبب "سلوكه غير المنضبط".

Video poster

وعقب المواجهات الأخيرة بعد عملية الطعن، نشرت الشرطة تعزيزات في منطقتين، الشيخ جراح والبلدة القديمة خشية استمرار الاشتباكات وهجمات أخرى في الأيام المقبلة.

وتعرضت سيدة للطعن في ظهرها اليوم الاربعاء وأصيبت بجروح عند مدخل منطقة الشيخ جراح في القدس الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى هداسا في المدينة، واعلنت الشرطة الاسرائيلية بوقت لاحق عن اعتقال المنفذة وهي قاصر بجيل 15 عاما خلال تواجدها بمؤسسة تعليمية بالقرب من مكان العملية.