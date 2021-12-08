استطلاع: 51 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون الهجوم على إيران بدون دعم أمريكي

أوضح الاستطلاع أن ما يقرب من ربع المستطلعة أمراؤهم ينظرون إلى إيران على أنها "خطر متوسط"

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي نُشر أمس الأربعاء، أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون هجومًا على إيران حتى بدون دعم الولايات المتحدة وأن 54 بالمئة من المستطلعين يعتبرون إيران تهديدًا رئيسيًا لإسرائيل.

وأوضح الاستطلاع أن ما يقرب من ربع المستطلعة أمراؤهم ينظرون إلى إيران على أنها "خطر متوسط" بينما يرى 13 في المئة أن إيران تمثل "خطرا ضئيلا".

وبخصوص سؤال المشاركين عما إذا كانوا يوافقون أو لا يوافقون على أن "إسرائيل يجب أن تهاجم المنشآت النووية الإيرانية عسكريًا حتى بدون موافقة أمريكية" أوضح الاستطلاع أن 51 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون هجومًا على إيران حتى بدون "الضوء الأخضر" من الولايات المتحدة، مقارنة بـ 31 في المئة من أولئك الذين سيعارضون ذلك.في حين أن 62 في المئة من اليهود الإسرائيليين يعتبرون إيران "خطرًا وجوديا"، وافقت أقلية 19 في المئة فقط من الإسرائيليين العرب.

فيما يتعلق بالسؤال حول هجوم إسرائيلي على إيران بدون موافقة الولايات المتحدة، أجاب 58 في المئة من اليهود الإسرائيليين بالدعم مقارنة بـ 18 في المئة من عرب إسرائيل.

يُظهر تجزئة العينة حسب الانتماء السياسي أن 40 في المئة ممن ينتمون لليسار يعتبرون مدى التهديد الوجودي من إيران على أنه "متوسط"، غالبية المستطلعين من الوسط (57 في المئة) واليمين (69 في المئة) يرون أن مدى الخطر "كبير".