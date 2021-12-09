وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

واللافت في زيارة لابيد الى القاهرة تسليمه السلطات المصرية القطع الأثرية المصرية التي تم ضبطها في إسرائيل

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الخميس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، وفق جدول زيارة مقررة سلفًا. هذا ووصل وزير الخارجية يائير لابيد صباح الخميس، في زيارة دبلوماسية الى العاصمة المصرية، وحضر لاستقباله نائب رئيس الخارجية المصري نبيل حبشي، بمطار القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية لابيد مع نظيره وزير الخارجية سامح شكري.

واللافت في زيارة لابيد الى القاهرة، اليوم اشتمالها على بادرة لتعزيز العلاقات، يعيد لابيد من خلالها بالتعاون مع سلطة الآثار الإسرائيلية، القطع الأثرية المصرية التي تم ضبطها في إسرائيل. يشار الى أن مدير سلطة الآثار، إيلي إسكوزيدو، انضم إلى الزيارة.

وقال مكتب وزير الخارجية: "إن تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر من وجهة نظر سياسية - أمنية هو مصلحة مهمة للغاية لدولة إسرائيل. زيارة وزير الخارجية لابيد هي استمرار للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية للدفع بالمصالح المشتركة الهادفة الى الاستقرار الإقليمي.