السيسي يستقبل في القاهرة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

والتقى ميقاتي بأمين عام جامعة الدول العربية في مقر الجامعة وتناول الجانبان التطورات اللبنانية والإقليمية

حل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ضيفا على القاهرة، في مستهل زيارة رسمية، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أنه من المقرر أن تبدأ محادثات لرئيس الحكومة اللبنانية مع الرئيس المصري، لبحث العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة.

وضم الوفد اللبناني سفير لبنان في مصر، علي الحلبي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي، بطرس عساكر، بينما ضم الوفد المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة حلمي السعيد.

وأقيمت للرئيس ميقاتي مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزفت موسيقى النشيد الوطني اللبناني والنشيد الوطني المصري. وذكرت الوكالة أن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كان في استقبال نجيب ميقاتي، فور وصوله لمطار القاهرة الدولي.

ومن جانب آخر التقى ميقاتي بأمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة، وتناول الجانبان التطورات اللبنانية والإقليمية.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط أعرب عن دعم المؤسسة العربية المستمر للبنان من أجل الخروج من أزمته المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يعاني منها المواطن اللبناني.

ونقل المصدر، بحسب موقع سبوتنيك، عن أبو الغيط تأكيده أن تحقيق التوافق الداخلي، وإن كان مهماً من أجل المضي قدما في طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، إلا أنه لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل الإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع اللبناني والدولي.

وناشد أبو الغيط كافة الأطراف العربية، الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.