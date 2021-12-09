رئيس الوزراء الإسرائيلي يقترح دراسة إمكانية فرض قيود على غير المطعمين

نفتالي بينيت:"نحن نعلم بالفعل الثمن الذي سيتعين علينا دفعه، لكن بالإجراءات القوية، يمكننا الآن منع الاحتواء".

اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الخميس، الجهات المعنية بدراسة امكانية فرض قيود جديدة خاصة على غير المطعمين من وباء كورونا وتقييد وصولهم إلى مطار بن غوريون الدولي في "نحن نعلم بالفعل الثمن الذي سيتعين علينا دفعه، لكن بالإجراءات القوية، يمكننا الآن منع الاحتواء".

وقال نفتالي بينيت إنه يجب "تشديد القيود" من أجل تأخير اندلاع الموجة القادمة، مشيرًا إلى دول أخرى فرضت قيودًا محددة على الأشخاص غير المطعمين كمثال يمكن اتباعه.

جاءت ذلك خلال اجتماع مع مسؤولي الصحة لمناقشة المخاطر التي يقدمها الأشخاص المترددون بشأن أخذ اللقاحات، غير أن وزير الصحة نيتسان هوروفتس ومسؤولين كبار في وزارة الصحة عارضوا هذا الاقتراح بسبب الاشكاليات القانونية، كما قرر المشاركون في الاجتماع تعزيز تطبيق جواز السفر الأخضر، مع إضافة "الرز الشريطي" للتطبيق.

وجرت النقاشات حول القيود القائمة في ظل المعطيات الجديدة الخاصة بالمتحور "اوميكرون" في مكتب رئيس الوزراء. وستجري مناقشة القيود المفروضة في مطار بن غوريون في وقت لاحق من اليوم، ويقدر أنه في هذه المرحلة سيتقرر تمديد القيود لمدة أسبوع واحد فقط.

ومن بين الاقتراحات الاخرى التي عُرضت خلال الجلسة حول الجائحة إمكانية المكوث في فنادق خاصة معدة لاستقبال مثل هذه الحالات.

ولأول مرة منذ شهر تموز/ يوليو المنصرم، هبط عدد حالات كورونا الخطيرة في البلاد إلى أقل من مئة، نحو80 بالمئة منهم غير مطعمين على الاطلاق، ويعزو الخبراء تحسن الصورة الوبائية إلى تقدم عملية تطعيم الأطفال.